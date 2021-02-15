Kocaeli'nde gümrük kaçağı 157 kilo nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gümrük kaçağı 157 kilogram nargile tütününün ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin adresini belirledikleri iş yerine yaptıkları operasyonda 396 paket halinde 157 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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