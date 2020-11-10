Kocaeli'nde gün batımı mest ediyor

Kocaeli'nde güneşin batışı sırasında ortaya çıkan manzara görenleri mest ediyor.

Kocaeli'nin genelinde güneşin batışında ortaya çıkan manzara izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Kocaeli körfezi ile bütünleşen manzara fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Ortaya kartpostallık fotoğraflar çıkarken, bir çok vatandaş manzara için deniz kıyısına geliyor. Akşamın karanlığı, güneşin son ışıkları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ışıkların birleşmesi farklı renkleri ortaya çıkartıyor.

Özellikle çiftler, güneşin batışı ile fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor. Doğa tutkunlarının yanı sıra, fotoğraf tutkunları da gün batımı manzarası için Kocaeli'ni sık sık tercih ediyor. - KOCAELİ