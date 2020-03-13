Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın yaralandı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın yaralandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Polis, hastanede tedaviye alınan kadının kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Kaza, öğle saatlerinde, Köşklü Çeşme Mahallesi Trafo Meydanı kavşağında meydana geldi. Beylikbağı- Gebze seferini yapan Ziya Söğüt'ün kullandığı 41 J 4203 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altından çıkarılan kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis, yaşlı kadının kimliğini belirlemeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:21 Kaynak: DHA
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