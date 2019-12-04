Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Kocaeli'nde hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nde hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nde hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandıKOCAELİ'nde, cezaevinden firar ettikten sonra birçok 'hırsızlık' suçuna karışan ve hakkında 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.A. (33) ile 24 yıl 10 ay hapis cezası olan S.K. (36) yakalandı.

Kocaeli'nde hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

KOCAELİ'nde, cezaevinden firar ettikten sonra birçok 'hırsızlık' suçuna karışan ve hakkında 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.A. (33) ile 24 yıl 10 ay hapis cezası olan S.K. (36) yakalandı.

Karabük'teki cezaevinden firar ettikten sonra Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Düzce, Yalova, Bursa, Eskişehir ve Sakarya'da çeşitli 'hırsızlık' olayları ile 'silahla tehdit', 'yaralama' ve 'mala zarar verme' gibi suçlara karışan M.A.'nın İzmit'te olduğu belirlendi. İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, sigortasız olarak iş yerinde çalışan, hakkında 17 dosyadan arama kararı ve 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Polis başka operasyonda Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Düzce, Yalova, Bursa, Eskişehir ve Sakarya'da 'hırsızlık' olayları ile 'dolandırıcılık', 'başkasına ait kimlik bilgisini kullanma', 'silahla yağma', 'fuhuş', 'tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden alıkoyma', 'silahla tehdit', 'yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarına karışan S.K.'nin kullandığı aracı takibe aldı. Aracı durduran polis, hakkında 33 farklı dosyadan arama kararı ve 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.K.'yi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan M.A. ve S.K., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan M.A. ve S.K., kesinleşmiş hapis cezalarını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nde hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Sakarya, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önce namaz kıldı, sonra imamın cep telefonunu çaldı
Ceren'in katili, 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 03:00:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]