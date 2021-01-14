Kocaeli'nde ilk korona virüs aşısı vuruldu - Son Dakika

Kocaeli'nde ilk korona virüs aşısı vuruldu

14.01.2021 13:38

Kocaeli'nde ilk korona virüs aşısı vuruldu Korona virüs aşılarının Türkiye'de uygulanmaya başlamasının ardından Kocaeli'nde ilk aşı Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Sadullah Kıvanç Tunç'a yapıldı.

Kocaeli'nde ilk korona virüs aşısı vuruldu

KOCAELİ - Korona virüs aşılarının Türkiye'de uygulanmaya başlamasının ardından Kocaeli'nde ilk aşı Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Sadullah Kıvanç Tunç'a yapıldı.

Korona virüsün ilk kez göründüğü günden beri beklenen aşı çalışmaları tamamlandı. Acil kullanım onayı verilen Korona virüs aşısı Türkiye'de randevu sistemi ile yapılmaya başlandı. Öncelikle sağlık çalışanlarına yapılan aşı Kocaeli'nde ilk olarak Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadullah Kıvanç Tunç'a yapıldı. Tunç'a yapılan aşıdan sonra Mürsel Durmaz ve Şeref Kasım da aşılandı. Aşılama çalışmasına katılan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan'a ise 2 ay önce Korona virüse yakalandığı için aşı yapılmadı.

"Tüm vatandaşlarımızın da aşı olmasını tavsiye ediyorum"

En yakın çözümün aşı olduğunu belirten ve vatandaşlara aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunan Başhekim Sadullah Kıvanç, "Biz dört gözle bu haberi bekliyorduk. Vatana millete hayırlı olsun. Biz sağlıkçılar olarak aşılanmaya başladık, vatandaşlar da sıraları geldiğinde de aynısını tavsiye ediyoruz. Bir şekilde bitmesi ve gündemden kalkması lazım. Onun için de en yakın çözüm aşı. Bizler aşı olduk herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Tüm vatandaşlarımızın da aşı olmasını tavsiye ediyorum. İnşallah kısa sürede bu virüsten kurtuluruz" dedi.

"Zorunluluk değil gönüllülük esasında herkesi aşılıyoruz"

Vatandaşları aşılanma hakkındaki kötü yorumlara karşı uyaran Başhekim Tunç, "Aşılama konusunda bir zorunluluk yok fakat büyük bir yoğunluk var. Personellerimiz aşılanmaya başlandı. Vatandaşlara tavsiyem ise öncelik sırasına göre sıraları geldiğinde aşılamalarını yaptırsınlar. Daha güvenli bir hayat onları bekliyor. Aşı olsunlar ve aşı vurulmama konusundaki kötü yorumlara kulak asmasınlar, hem kendileri için hem yakınları için aşı olmalarında fayda var. Biz hep aşı olduk çocukluğumuzdan itibaren, bunun bir zararı yok" diye konuştu.

"Zamanı gelince bende aşılanacağım"

Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Kocaeli Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Ben bir ay önce covid-19 geçirdiğim için şuanda aşılama durumum yok. Aşılama nasıl oluyor bunu belirtmek istiyorum. Aşı yazıp TC kimlik numarasını, kimlik seri numarasının son 4 hanesini 2023'e SMS olarak yollayarak bunu öğrenebilirler. Aşılama mutlaka randevulu yapılıyor 182'den ya da merkezi hekim randevu sisteminden randevu alınarak yapılıyor. Kocaeli' de kamu, özel hastaneler, aile sağlık merkezleri ve üniversite başta olmak üzere yaklaşık 796 noktada aşılama bugün itibari ile başlamış durumda. Kocaeli' de yaklaşık 21 bin tane sağlık personeli bulunmakta, bu personelimizin 2 gün içerisinde aşılanmasını planlıyoruz. Aşılama pandemide önemli bir nokta fakat rehavete kapılmak için erken, bu sebeple maske hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"Aşının ikinci dozu 28 gün sonra yapılacak"

İkinci dozun 28 gün sonra yapılacağını ifade eden Pehlevan, "Hep beraber vatandaşımızın katkısı ile beraber bu sürecin üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Umarım bunun sonucunda da önümüzdeki bahar aylarında bu süreçten tamamen kurtulacağımıza ve yeni normal sürece geçebileceğimize inanıyorum. Bu süreçte yer alan bütün sağlık personelimize ve herkese gönülden teşekkür ediyorum. Aşılamanın sonucunda da bu işten temelli kurtulacağımıza inanıyorum. Aynı zamanda tüm vatandaşlarımıza bu süreçte gösterdikleri fedakarlıktan, maske hijyen ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde dikkat ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizim tek başımıza iyi olmamız yetmez, hepimizin sağlıklı olması gerekiyor. Bu süreci yakından takip etsinler, biz her türlü yardıma hazırız. Aşı ile ilgili herhangi kafalarına takılan bir problem olursa mutlaka iletişim merkezlerimizi arasınlar, numaraları 0262 550 5085, 0262 550 50 86 burada 24 saat hizmet veren personelimiz ve doktorlarımız var. Aşılama konusu ile ilgili sağlık bakanlığının internet sitesinden, aile hekimlerinden ve bizim çağrı merkezlerimizden takip edebilirler. El birliği ile bu işin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Sağlıklı günler ve sağlıklı bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nde ilk korona virüs aşısı vuruldu
Kocaeli'nde ilk korona virüs aşısı vuruldu
Kocaeli'nde ilk korona virüs aşısı vuruldu
Kocaeli'nde ilk korona virüs aşısı vuruldu

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Türkiye, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocaeli'nde ilk korona virüs aşısı vuruldu - Son Dakika


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