Kocaeli'nde kaçak midye avcılarını, deniz polisi yakaladı - Son Dakika
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Kocaeli'nde kaçak midye avcılarını, deniz polisi yakaladı

09.04.2022 12:02
Kocaeli'nde kaçak midye avcılarını, deniz polisi yakaladı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarı alan deniz polisi, teknedeki 3 kişiyi yakaladı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarı alan deniz polisi, teknedeki 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin kaçak avladığı midyeler ise denize bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri, saat 02.00 sıralarında, Körfez ilçesi açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. İhbara edilen tekneye yanaşan ekipler, içindeki Ö.A., K.A. ve M.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin kaçak avladığı midyeler, denize bırakıldı. Karaya çıkan ekipler, yaptıkları araştırmada Ö.A.'nın 'silahla tehdit' suçundan aranmasının olduğunu belirledi. Ö.A. gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli ise idari işlem yapılması için tutanak tutulup, serbest bırakıldı.


Kocaeli'nde kaçak midye avcılarını, deniz polisi yakaladı
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Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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