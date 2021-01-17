Kocaeli'nde karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kocaeli'nde kar yağışı nedeniyle küreme ve tuzlama çalışmaları 120 araç ve 317 personel ile sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Umuttepe bölgesinde 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekipleri ziyaret ederek, tatlı ikramında bulundu.

Çalışmaları inceleyen Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin tamamında yolların açık olduğunu bildirdi.

Büyükakın, dün akşam başlayan kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Barajlarımız açısından önemli olan bu kar yağışı şehrimiz için çok kıymetlidir. Bir bakımdan kar yağışı nedeniyle sevinçliyiz ama diğer taraftan da yollarımızın açık kalması gerekiyor. 120 araç ve 317 personelimizle Kocaeli'nin tamamında yolların açık tutulması için arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

Gece gündüz demeden çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Büyükakın, özellikle geç saatlerde ayaz bastırdığında ekiplerin zor koşullarda görev yaptığını aktardı.

Umuttepe ve Kartepe bölgesinde yolların kapanmaması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini bildiren Büyükakın, "Ekiplerimiz, ekipmanlarıyla tecrübelerini sahaya yansıtıyor. Kentimizin herhangi bir yerinde bir aksamaya mahal vermeden yollarımızı açık tutmayı başardık. Bu mücadelede gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.