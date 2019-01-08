Kocaeli'nde Kayıp Anne Kızı Arama Çalışmaları Sürdürülüyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine geçtiğimiz Cuma günü başlatılan kazı çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine geçtiğimiz Cuma günü başlatılan kazı çalışmaları bugün de sürdürüldü.Körfez ilçesinde yaşayan Meryem ve kızı Melike Tanhal, 11 yıl önce kayıplara karıştı. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tanhal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine o yıl Tütünçiftlik sahilinde arama yapılmasına rağmen bir sonuca ulaşılamamıştı.Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer, bir televizyon programında, anne- kızın o dönem cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine polis geçen hafta Cuma günü kadavra köpekleri 'Melon' ve 'Tina' ile bölgede çalışma yaptı. Dün de sürdürülen kazılarda bulunan yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki kemik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bugün de aynı yerde sabah erken saatlerinde üç iş makinesiyle kazı çalışmalarına devam edildi.

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