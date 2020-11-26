Kontrolden çıkan otomobilin bir kasabın vitrininden içeri girdiği anlar kamerada - Son Dakika

Görüntülerde, otomobilin iş yerine girmesi ve çalışanların panikle dışarı çıkması yer alıyor.

Kaza anında yaşananlar ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı, daha sonra kasap dükkanının vitrininden içeri girdi.

Alınan bilgiye göre, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penpegüllü Bulvarı'nda 34 LY 3226 plakalı otomobili park etmeye çalışan E.K, fren yerine gaza bastı.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, bir yayaya çarptıktan sonra kasap dükkanına girdiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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