Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Sabah saatlerinde Darıca Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde, köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cansız bedeni görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

ÇÜRÜMEYE BAŞLADIĞI BELİRLENDİ

Ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri olan kişinin çuvala konulup denize atıldığı belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENECEK

Üzerinde atlet ve pijama olan kişinin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edildi. Erkek cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.