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Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu

19.09.2021 14:20

Kocaeli'nde sahile vuran bir erkek cesedi bulundu. El ve ayak bilekleri kelepçeyle bağlı, üzerinde de işkence görmesine bağlı izleri olduğu kişinin çuvala koyulup denize atıldığı belirlendi.

Sabah saatlerinde Darıca Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde, köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cansız bedeni görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

ÇÜRÜMEYE BAŞLADIĞI BELİRLENDİ

Ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri olan kişinin çuvala konulup denize atıldığı belirlendi.

Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu

KİMLİĞİ BELİRLENECEK

Üzerinde atlet ve pijama olan kişinin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edildi. Erkek cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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