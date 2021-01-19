Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 178 kişiye para cezası - Son Dakika

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1172 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 65, yasaklanan yerlerde sigara içen 35, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 73, sosyal mesafe kuralına uymayan 2, karantina tedbirine uymayan 2 kişi ile izin verilen saatler dışında çalışan 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 936 iş yeri denetlendi, 11 bin 462 kişi kontrol edildi.

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