Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 657 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 657 kişiye para cezası

05.03.2021 00:37
Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 657 kişiye para cezası, System.String[]

Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 657 kişiye idari para cezası kesildi.

Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 657 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 5501 iş yeri, 20 bin 200 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 262, yasaklanan yerlerde sigara içen 82, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 262, karantina ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 37, ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 3 sürücü, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişi ile 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 98 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 2500 aracın kontrolü sağlandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 657 kişiye para cezası - Son Dakika


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