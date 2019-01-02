Kocaeli'nde Kurşunlanan Nakliye Şirketi Müdürü Hayatını Kaybetti
52 dakika önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca silahla vurulan nakliye şirketi müdürü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca silahla vurulan nakliye şirketi müdürü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay öğlen saatlerinde Gölcük Çiftlik
Mahallesi Özler
Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda nakliye firmasında müdürlük yapan Umut Duran adlı şahıs, yanına yaklaşan araçtan açılan ateş sonucunda kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Umut Duran ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenen ağır yaralı Umut Duran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahıs ve şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:57 Kaynak: İHA
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