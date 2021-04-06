Kocaeli'nde ot basan leylek yuvasını belediye ekipleri temizledi - Son Dakika

Kocaeli'nde ot basan leylek yuvasını belediye ekipleri temizledi
06.04.2021 16:37
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otlar nedeniyle leyleklerin yerleşemediği yuvayı belediye ekipleri temizledi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otlar nedeniyle leyleklerin yerleşemediği yuvayı belediye ekipleri temizledi.
Ocaklar Mahallesi Hacıgazi mevkisinde direk üstünde bulunan leylek yuvasını otların sardığını fark eden vatandaşlar, belediyeden yardım istedi.
Harekete geçen Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merdivenli araç kullanarak yuvadaki ot ve diğer zararlıları temizledi.
Yuvanın kullanıma hazır hale getirilmesinin ardından leyleklerin gelmeye başladığı belirtildi.
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