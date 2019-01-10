Kocaeli'nde Pkk/kck Operasyonu: 5 Şüpheli Adliyede

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.



PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; yapılan mücadeleyi sekteye uğratmak, PKK/KCK terör örgütünün talimat, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kamuoyu oluşturmak amacıyla bu örgütün propagandasını sosyal medya üzerinden yaptığı tespit edilen Y.E., E.Ö., D.K., F.T., M.Ö., M.B. ve N.D. isimli 7 şahsın yakalanmasına yönelik Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.



Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli şahıs Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

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