Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu
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Kocaeli'nde şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu

5 dakika önce

Kocaeli'nde şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurduKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu.

Kocaeli'nde şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu, System.String[]
Kocaeli'nde şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu.
Olay Değirmendere Merkez Mahallesi Niyaz Apartmanında öğlen saatlerinde meydana geldi. Belirli aralıklarla devam eden yağmur yağışı ve beraberindeki fırtına nedeniyle 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Olayın olduğu anda apartman çevresinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Apartman sakinleri ve belediye ekipleri, çatı enkazını kaldırma çalışması başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:08 Kaynak: DHA
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