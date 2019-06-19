Kocaeli'nde şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu
5 dakika önce
Kocaeli'nde şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurduKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:08 Kaynak: DHA
'nde şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu.
Olay Değirmendere Merkez
Mahallesi Niyaz Apartmanında öğlen saatlerinde meydana geldi. Belirli aralıklarla devam eden yağmur yağışı ve beraberindeki fırtına nedeniyle 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Olayın olduğu anda apartman çevresinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Apartman sakinleri ve belediye ekipleri, çatı enkazını kaldırma çalışması başlattı.
Son Dakika! Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı merak konusu oldu! İşte tüm bilinmeyenler
Erdoğan: Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yaparız
Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı