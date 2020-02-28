Kocaeli'nde silah, sopa ve demir çubuklu kavga: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'nde silah, sopa ve demir çubuklu kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nde silah, sopa ve demir çubuklu kavga: 3 yaralı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan ve silah, sopa ile demir çubukların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nde silah, sopa ve demir çubuklu kavga: 3 yaralı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan ve silah, sopa ile demir çubukların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. Borç- alacak nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, iddiaya göre, caddede karşılaştı. Gruptakiler, birbirlerine demir çubuk ve sopalarla saldırmaya başladı. Kavgada tabanca ile ateş edilirken, mermiler, bir aracın kaportasına isabet etti. Kavgada Sedat K. (32) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi aldıkları darbelerle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kaldırıldıkları Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:18 Kaynak: DHA
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