- Kocaeli
'nde silahla vurularak öldürülen nakliye şirketi müdürü son yolculuğuna uğurlandı
SAKARYA - Kocaeli'nin Gölcük
ilçesinde nakliye firmasında müdürlük yapan ve uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Umut Duman Sakarya
'da son yolcuğuna uğurlandı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Çiftlik
Mahallesi Özler
Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, nakliye firmasında müdürlük yapan Umut Duman'nın yanına yaklaşan araçtan içinden ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucunda firma müdürü kanlar içinde yerde kalarak ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan Duman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamamış hayatını kaybetmişti. 39 yaşındaki Umut Duman için Sakarya'nın Geyve
İlçesinde cenaze namazı düzenlendi. Geyve ilçesi Merkez
Cami'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya
başta olmak üzere yakınları da katıldı.
Kılınan cenaze namazı sonrasında Duman, gözyaşları içerisinde Geyve Merkez Mezarlığına defnedildi.