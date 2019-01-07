Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde Sokak Hayvanları Sahipsiz Kalmıyor

Kocaeli'nde Sokak Hayvanları Sahipsiz Kalmıyor

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında 870 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Kocaeli'nde Sokak Hayvanları Sahipsiz Kalmıyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında 870 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvanlar sahiplendirildi. Bu kapsamda 2018 yılında 870 sokak hayvanı sahiplendirilerek yuva sahibi oldu. Sokak hayvanlarının rehabilite, kısırlaştırma, aşılama gibi hizmetleri için 170 dönümlük doğal yaşam alanı Türkiye'ye örnek olarak gösterildi. 2018 Yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni 10 Bin 512 kişi ziyaret etti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkez, 2018 yılında 5 bin 178 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Merkezde 7 bin 357 yaralı hayvanın ise tedavisi yapıldı. Tedavi ve rehabilite edilen 870 hayvan ise isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak sahiplendirildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

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