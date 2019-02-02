Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde Tramvay Sayısı Artıyor

Kocaeli'nde Tramvay Sayısı Artıyor

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akçaray projesinde siparişi verilen 6 tramvaydan 3'ü hizmete geçti.

Kocaeli'nde Tramvay Sayısı Artıyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akçaray projesinde siparişi verilen 6 tramvaydan 3'ü hizmete geçti.

Kocaeli'nde 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 12 tramvay ile Kocaeli halkının hizmetinde olan Akçaray, araç sayısını yükseltti. Kocaeli halkı tarafından kısa zamanda sık kullanılmaya başlanan Akçaray, hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için 6 tramvay siparişi daha verdi. Sırasıyla gelecek olan tramvaylardan ilki 27 Aralık ikincisi 29 Aralık'ta gelirken 3'ünsü ise geçtiğimiz gün raylara indirilerek toplam araç sayısı 15'e yükseldi. İlk etabı 3 istasyondan oluşan Sekapark- Plajyolu hattı, önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine sunulacak. Yeni istasyonların açılması ile birlikte 11 olan istasyon sayısı da 14'e çıkacak. Toplamda gidiş-dönüş 15 kilometrelik mevcut tramvay hattına 5 kilometre daha eklenerek hat uzunluğu 20 kilometreye çıkartılmış olacak. İlgili bakanlığın genelgesi gereği alınan tramvay araçlarının en az yüzde 51'i yerli üretimle üretilen araçlardan oluşacak ve bu sayede yerli ve milli üretime de destek sağlanmış olacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trump'ın INF'den Çekilme Karına Putin'den Yanıt: Bizde Çekileceğiz İnternet Dolandırıcılarının Yeni Hedefi Hayvanseverler

Bebeğini Öldürüp Peluş Ayının İçine Saklayan Cani Kadına 1 Yıl Hapis Verildi KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 12:52:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde Tramvay Sayısı Artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]