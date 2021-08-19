KOCAELİ'NDE TRİPLEKS BİNA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir tripleks binada yangın çıktı. Alevlerin kapladığı binanın 2 katı yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın öğlen saatlerinde Damlar Mahallesi Gencer Sokak Çamlık Sitesinde meydana geldi. Tripleks bir binanın çatı kısmından yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede binayı kapladı. R.Ç adlı kişiye ait olduğu öğrenilen binada Pakistan uyruklu Muhammet İslam ile ailesinin kiracı olarak kaldığı ve yangın başlar başlamaz dışarıya çıktıkları öğrenildi. İtfaiyenin kısa sürede müdahalesi sonucu yangın söndürülürken binanın 2. ve 3. katı kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.