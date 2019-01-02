Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde Üniversitelilere Destek

Kocaeli'nde Üniversitelilere Destek

2 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Topluma Hizmet Uygulamaları" kapsamında üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara iş fırsatı yaratıyor.

Kocaeli'nde Üniversitelilere Destek, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Topluma Hizmet Uygulamaları" kapsamında üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara iş fırsatı yaratıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kocaeli Bilim Merkezi, üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara deneyim kazanma noktasında önemli bir fırsat sunuyor. Bu kapsamda YÖK tarafından eğitim fakültelerinin programlarında yapılan değişiklikler çerçevesinde beş yıldır zorunlu olarak okutulan "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersini öğrenciler, Bilim Merkezi'nde severek ve gönüllü olarak yerine getiriyor. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, fakültedeki sınıf ortamından farklı olarak toplumla iç-içe gerçekleştirmek, aynı zamanda öğrencilerin ilgili oldukları çalışma konularının seçilmesini amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda başta Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Matematik, Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerini okuyan öğrenciler, bu dersi Bilim Merkezi'nde uygulamak istiyor.

Dileyen öğrenci ve mezunlar Kocaeli Bilim Merkezi Eğitim Birimi uygulamalarında, atölye ve etkinliklerinde gönüllü olarak yer alabiliyor. Uygulamalarda yer almak isteyenlerin Kocaeli Bilim Merkezi eğitim birimi ile irtibata geçmesi yeterli. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yaşam
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