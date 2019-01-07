Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde Uyuşturucu Mücadelesi Devam Ediyor

Kocaeli'nde Uyuşturucu Mücadelesi Devam Ediyor

1 saat önce

Kocaeli'nde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'nde Uyuşturucu Mücadelesi Devam Ediyor, System.String[]
Kocaeli'nde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirleriyle mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 1 Ocak ve 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 313 gram esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa
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