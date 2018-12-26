Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde Yağan Karın Tadını Kartopu Oynarak Çıkardılar

Kocaeli'nde Yağan Karın Tadını Kartopu Oynarak Çıkardılar

2 saat önce

Kocaeli'nde yağan karın tadını kartopu oynarak çıkardılarKocaeli'de, iki gündür kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kocaeli'nde yağan karın tadını kartopu oynarak çıkardılar

Kocaeli'de, iki gündür kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Karla kaplanan Kent Ormanı'nda öğrenciler kartopu oynayarak eğlendi.

Kocaeli'de kent merkezlerinde aralıklarla yağan kar zeminde tutmadı. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı ise her yeri beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Kayak merkezi Kartepe'de ise pistlerde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri yüksek kesimlerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının tadının çıkarmak isteyenler ise Umuttepe'de bulunan Kent Ormanı'na geldi. Çocuklarını yanlarına alarak Kent Ormanı'na gelenler ile öğrenciler kartopu oynayarak eğlenirken, beyaz güzelliğin içerisinde fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:38 Kaynak: DHA

Kar, Kocaeli, 3. Sayfa
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