KOCAELİ'NDE YAKALANAN 272 KAÇAK GÖÇMEN İSTANBUL'DAN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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KOCAELİ'NDE YAKALANAN 272 KAÇAK GÖÇMEN İSTANBUL'DAN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

26.05.2022 23:47

KOCAELİ'nde yakalanan, aralarında kapalı kasa kamyonetten indirilirken sosyal medyada görüntüleri paylaşılanların da olduğu Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri yapılarak İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

KOCAELİ'nde yakalanan, aralarında kapalı kasa kamyonetten indirilirken sosyal medyada görüntüleri paylaşılanların da olduğu Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri yapılarak İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilerek Kocaeli ve Gebze'de yakalanan, kamyonetten indirilirken sosyal medyada görüntüleri paylaşılanların da olduğu Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, akşam saatlerinde İl Göç İdarisi'nin sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince İstanbul Havalimanı'na getirildi. D Terminali'ne alınan kaçak göçmenler, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirildi. İşlemleri yapılarak uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle Kabil'e gönderiliyor.

KOCAELİ'NDE YAKALANAN 272 KAÇAK GÖÇMEN İSTANBUL'DAN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
KOCAELİ'NDE YAKALANAN 272 KAÇAK GÖÇMEN İSTANBUL'DAN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
KOCAELİ'NDE YAKALANAN 272 KAÇAK GÖÇMEN İSTANBUL'DAN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
KOCAELİ'NDE YAKALANAN 272 KAÇAK GÖÇMEN İSTANBUL'DAN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
KOCAELİ'NDE YAKALANAN 272 KAÇAK GÖÇMEN İSTANBUL'DAN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
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Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Afganistan, Jandarma, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOCAELİ'NDE YAKALANAN 272 KAÇAK GÖÇMEN İSTANBUL'DAN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika


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