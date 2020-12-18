Kocaeli'nde yakalanan 5 FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika

Kocaeli'nde yakalanan 5 FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı
18.12.2020 17:09
Kocaeli'nde gözaltına alınan 5 Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'nde gözaltına alınan 5 Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada FETÖ propagandası yaptıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanınca Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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