Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde Yöneticiler Vatandaşlarla Bir Arada

Kocaeli'nde Yöneticiler Vatandaşlarla Bir Arada

17 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Vatandaş Buluşmaları" projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli'nde Yöneticiler Vatandaşlarla Bir Arada, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Vatandaş Buluşmaları" projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli'ndeki vatandaşları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile buluşturup vatandaşları ilk ağızdan bilgilendirmek ve sorunlarını dinlemek üzere başlatılan "Vatandaş Buluşmaları" projesi kapsamında yeni bir buluşma daha gerçekleşti. İzmit Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı ve üyeleri, Gez-Gör Kocaeli projesi kapsamında SEKA Kağıt Müzesi, Bilim Merkezi, Orhan Cami ve Tarih Koridoru'nu gezdikten sonra Büyükşehir 153 binasında yöneticilerle buluştu. İSU, Ulaşım, Fen İşleri, Kent Konut, İtfaiye, İmar ve Muhtarlıklar Dairesi'nden yöneticilerin katıldığı buluşmada proje hakkında bilgiler verildi. Yetkililer, Büyükşehir yöneticilerinin, vatandaşlardan bizzat dinledikleri talep, şikayet ve önerileri, Büyükşehir 153 vasıtası ile yetkili birimlere iletildiğini aktararak bu şekilde vatandaşlara belediye hizmetleri hakkında bilgi verildiği ve karşılıklı sohbet ortamı sağlandığı ifade edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Vatandaş Buluşmaları" projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan programları ve köy ziyaretlerinden sonra Gez-Gör projesini de kapsayan yeni formatıyla "Vatandaş Buluşmaları" projesi, Büyükşehir 153 binasında yöneticileri, vatandaşlarla buluşturuyor. Katılımcılar Büyükşehir 153 projesini de tanıma imkanı buluyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:55 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yaşam
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