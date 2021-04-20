Kocaeli'ndeki İzmit Plajyolu sahilinde oluşan kirliliğin giderilmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Kocaeli'ndeki İzmit Plajyolu sahilinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı belirlenen kirliliğin giderilmesi için çalışma yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, denizdeki kirliliğin sebebinin araştırmalar sonucu tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde atık kaynağının, akaryakıt istasyonunda meydana gelen sızmadan ortaya çıktığı aktarılarak, kirliliğin önlenerek etkilerinin giderilmesi gerektiği hususunun akaryakıt istasyonu yetkililerine bildirildiği ve konunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne de iletildiği ifade edildi.

Yağmur suyu hatlarının denizle birleştiği noktada incelemeler yapıldığı, UlaşımPark Plajyolu otobüs garaj işletmesi üst tarafındaki tren yolunun altından geçen menfezden sızıntı şekilde sürekli akan petrol türevli kirlilik tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle menfezde ve menfezin denizle birleştiği noktada yağ emici sosis bariyerlerle kirliliğin denize yayılmaması için tüm önlemler alınmıştır. Kirliliğin kaynağının tespitine yönelik İSU teknik ekipleriyle 'Kanal Görüntüleme Robotu'nun da desteğiyle bölgede araştırmalar yapılmış olup özellikle sızıntı şeklindeki kirlilikle ilgili bölgeden geçen petrol ve petrol türevli yer altı hatlarının lokasyonu ve durumu dikkate alınarak çalışmalar yürütülmüştür."

Açıklamada, kirliliğin giderilmesi için çalışma başlatıldığı vurgulanarak, sürecin tutanak ve fotoğraf/kamera görüntüleriyle kayıt altına alındığı bildirildi.