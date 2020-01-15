Kocaeli'nden Ankara'ya 'Akıllı Şehir' çıkarması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'nden Ankara'ya 'Akıllı Şehir' çıkarması - Son Dakika

Kocaeli'nden Ankara'ya 'Akıllı Şehir' çıkarması

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir uygulamalarıyla Ankara'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"ne katıldı.

Kocaeli'nden Ankara'ya 'Akıllı Şehir' çıkarması, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir uygulamalarıyla Ankara'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"ne katıldı.


ATO Congresium'da düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"nde stant açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına şehirdeki "Akıllı Uygulamalar"a dair bilgiler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. İsmail Gülsoy, "Akıllı şehir uygulamaları elektronik sistemlerin vatandaşlar tarafından kolay ve rahat kullanımına verilen isimdir" dedi. Uygulamaların vatandaşlara şehir içerisinde ulaşım, trafik ve veri alınması konularında erişim rahatlığı sağlamasından bahseden Gülsoy, uygulamaların ana başlıklarının enerji, bisiklet ve ulaşım olduğunu kaydetti.


Büyükşehir olarak yaptıkları hizmetleri aktaran Gülsoy, farklılık anlamında, 'Kocaeli Yürüyüş Parkı' uygulamasıyla şehrin yeşillik alanlarının değerlendirildiğini ve bir mobil uygulamayla kentte yaşayan vatandaşların kolaylıkla uygulama üzerinden bilgi edinebileceğini vurguladı. Yine akıllı şehircilik kapsamında geliştirilen 'Zabıta Yönetim' programından da bahseden Gülsoy, "Eğer zabıta araçları, trafiği engelleyen otomobilleri çektiğinde, otomasyona plaka bilgilerini giren vatandaşlar otomobilin hangi otoparka çekildiğini, hangi nedenle çekildiğini görebilmektedir" diye konuştu.


Mezarlıklar bilgi ve yönetim sistemi hakkında da aktarımda bulunan Gülsoy, uygulama aracılığıyla vefat eden kişinin mezar konumunun sistem üzerinden 'isim soyisim' girilerek bulunduğunu belirtti. Gülsoy, 'Çek-İlet' uygulamasıyla da Kocaeli içerisinde şehir yapılanmasında ve estetikte bir problem görülmesi durumunda vatandaşların problemli yerin fotoğrafını çekerek uygulamaya yüklemesi durumunda taleplerin çağrı merkezine iletebildiğinin altını çizdi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:14 Kaynak: İHA
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