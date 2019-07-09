Kocaeli'nden ilk 6 ayda 7,7 milyar dolarlık ihracat
1 saat önce
Türk imalat sanayisinin kalbi konumundaki Kocaeli'nin yılın ilk 6 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 7,7 milyar dolara ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:22
Türk imalat sanayisinin kalbi konumundaki Kocaeli
'nin yılın ilk 6 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 7,7 milyar dolara ulaştı.
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