Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nden ilk 6 ayda 7,7 milyar dolarlık ihracat
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Kocaeli'nden ilk 6 ayda 7,7 milyar dolarlık ihracat

1 saat önce

Türk imalat sanayisinin kalbi konumundaki Kocaeli'nin yılın ilk 6 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 7,7 milyar dolara ulaştı.

Kocaeli'nden ilk 6 ayda 7,7 milyar dolarlık ihracat, System.String[]
Türk imalat sanayisinin kalbi konumundaki Kocaeli'nin yılın ilk 6 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 7,7 milyar dolara ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:22 
İhracat, Kocaeli, Ekonomi
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