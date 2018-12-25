Son Dakika Haberleri: Kocaeli'ne Şehit Ateşi Düştü

Kocaeli'ne Şehit Ateşi Düştü

1 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi.

Bugün, Iğdır'ın Aralık ilçesinde Kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Yağmur Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İlçe Emniyet Müdürü Turhan Aksoy ve askeri yetkililer, şehidin evine giderek annesi Ayşe Gitmez'e acı haberi verdi. 2 yıl önce eşini kaybeden 4 çocuk annesi Ayşe Gitmez, oğlunun şehit olduğunu öğrenince üzüntü yaşadı. Şehidin bir kardeşinin de vatani görevini yaptığını öğrenilirken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar olan Yakup Gitmez'in şehit olduğunu öğrenen yakınları ve komşuları evine gelerek, ailenin acısını paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:16 Kaynak: DHA

Iğdır, Darıca, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu

Kaza Şehidi Polisi, Nişanlısı Yüzüğünü Gösterip, Gözyaşıyla Uğurladı Son Dakika! Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 16:06:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'ne Şehit Ateşi Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]