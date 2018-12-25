Kocaeli'ne Şehit Ateşi Düştü

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi.



Bugün, Iğdır'ın Aralık ilçesinde Kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Yağmur Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İlçe Emniyet Müdürü Turhan Aksoy ve askeri yetkililer, şehidin evine giderek annesi Ayşe Gitmez'e acı haberi verdi. 2 yıl önce eşini kaybeden 4 çocuk annesi Ayşe Gitmez, oğlunun şehit olduğunu öğrenince üzüntü yaşadı. Şehidin bir kardeşinin de vatani görevini yaptığını öğrenilirken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar olan Yakup Gitmez'in şehit olduğunu öğrenen yakınları ve komşuları evine gelerek, ailenin acısını paylaştı.

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