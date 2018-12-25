Son Dakika Haberleri: Kocaeli'ne Şehit Ateşi Düştü (2)

Kocaeli'ne Şehit Ateşi Düştü (2)

2 saat önce

ŞEHİDİN BABASI İNŞAATTAN DÜŞÜP OLMÜŞIğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in, yaklaşık 6 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

Kocaeli'ne Şehit Ateşi Düştü (2), System.String[]
ŞEHİDİN BABASI İNŞAATTAN DÜŞÜP OLMÜŞ

Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in, yaklaşık 6 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Yakup Gitmez'in babası Ali Gitmez'in geçen yıl çalıştığı inşaattan düşerek, öldüğü belirtildi. Şehidin, Darıca'da bulunan evine ve sokağa Türk bayrakları asılırken, evinin yanına taziye çadırı kurulması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:36 Kaynak: DHA

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