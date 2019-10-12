Son Dakika Haberleri: Kocaeli neslinur'un polis olma hayali gerçek oldu
Son Dakika Güncel Kocaeli neslinur'un polis olma hayali gerçek oldu

Kocaeli neslinur'un polis olma hayali gerçek oldu

45 dakika önce

Neslinur'un polis olma hayali gerçek olduKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve polisleri çok seven down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın(15) polis olma hayali gerçek oldu.

Neslinur'un polis olma hayali gerçek oldu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve polisleri çok seven down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın(15) polis olma hayali gerçek oldu.

Gölcük Şirinköy Mahallesi'nde oturan down sendromlu Neslinur Büyükacar'ın polis olma hayali Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü sayesinde gerçek oldu. Evinde televizyonda sürekli polisiye diziler izlediği öğrenilen ve polisleri çok seven Neslinur Büyükacar, bir günlüğüne polis oldu. Gölcük Polis Merkezi'ne ailesi ile birlikte gelen Neslinur, üniformasını giydikten sonra polis telsizi ile anons yaparak olaylar hakkında bilgi aldı. MOBESE sisteminden Gölcük'ü izleyen ve polislerden bilgi alan Neslinur, gün sonunda polislere teşekkür ederek karakoldan ayrıldı.

Neslinur'un büyük bir sevinç yaşadığını söyleyen teyzesi Vildan Aygün, "Neslinur polisleri çok seviyor. Evdeyken televizyonda polisiye dizilerini hiç kaçırmaz. Bizler de bu hayalini gerçekleştirmesini polis amcalarından rica ettik. Neslinur'un bu hayalini gerçekleştirmemizde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Kocaeli neslinur'un polis olma hayali gerçek oldu

Emniyet Müdürlüğü, Gölcük, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
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