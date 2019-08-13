KOCAELİ Nijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattı-1
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KOCAELİ Nijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattı-1.
KOCAELİ Nijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattı-1 Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 12:25 Kaynak: DHA
Marmara Adası'ndaki feci yangınla ilgili 1 kişi gözaltında Almanya plastik poşetleri tamamen yasaklayacak Orman yangınına giden itfaiye ekiplerine silahlı saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi Eski Kırgızistan Devlet Başkan Atambayev, darbe planlamak ve cinayetten yargılanacak