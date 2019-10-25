Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nin 76 günlük suyu kaldı
Son Dakika Güncel Kocaeli'nin 76 günlük suyu kaldı

Kocaeli'nin 76 günlük suyu kaldı

29 dakika önce

Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajında su seviyesi yüzde 29'lara düşerken, barajdaki suyun 76 gün daha şehre yetebileceği açıklandı.

Kocaeli'nin 76 günlük suyu kaldı, System.String[]

Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajında su seviyesi yüzde 29'lara düşerken, barajdaki suyun 76 gün daha şehre yetebileceği açıklandı.

Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 29'a kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı'nda 15 milyon metreküp su kaldı. Havadan görüntülenen Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin oldukça düştüğü gözlemleniyor.

KOCAELİ'NİN 76 GÜNLÜK SUYU KALDI

Barajdaki su miktarı hakkında Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürülüğü'nden (İSU) yapılan açıklamada ilkbaharda en yüksek doluluğa ulaşan barajda doluluk oranının sonbahar dönemine gelindiğinde en düşük seviyelere gerilediği ifade edildi. Açıklamada Yuvacık Barajı'nda Ekim, Kasım ve Aralık aylarında en düşük doluluk oranlarının olması beklenen bir durum olduğu, baraj gölünde depo edilmiş 15 milyon metreküp suyun ise en kötü koşullar da dikkate alındığında Kocaeli'nin 76 günlük su ihtiyacını karşılayabileceği bildirildi. Açıklamada son olarak ise olası kuraklık senaryolarına karşı kademeli olarak ilave kaynak teminine başlanması için analizler yapıldığını gerektiğinde Sapanca Gölün'den su kullanılabileceği bildirildi.

(Cihan Atik/İHA)

Başiskele, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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