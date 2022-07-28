5 araç kazaya karıştı, savrulan panelvan devrildi - Son Dakika
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5 araç kazaya karıştı, savrulan panelvan devrildi

28.07.2022 18:01
5 araç kazaya karıştı, savrulan panelvan devrildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan panelvan araç çarpmanın şiddetiyle yolun ortasında yan yattı.

Kaza, Kullar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 5 araç cadde üzerinde kazaya karıştı. Kazaya karışan araçlar farklı yerlere savruldu. Çarpışma ve savrulmanın etkisiyle panelvan yolun ortasında yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Kullar Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Öte yandan, daha önce aynı mevkide birçok kaza meydana geldiği öğrenildi.

Kazayı anlatan bir vatandaş, "Minibüs süratli bir şekilde gelip otomobile vurmuş. Otomobil de kamyonun altına girince olaylar karışıyor. 2 araçtan toplam 3 yaralı var. Yaralıları ambulanslar alıp götürdüler. Biz de tesadüfen tam kaza olduktan sonra olayın üstüne denk geldik" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kocaeli Emniyet Müdürü Tipioğlu, basın mensuplarıyla buluştu Kocaeli Emniyet Müdürü Tipioğlu, basın mensuplarıyla buluştu D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 araç kazaya karıştı, savrulan panelvan devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 araç kazaya karıştı, savrulan panelvan devrildi - Son Dakika
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