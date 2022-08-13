6 dönümlük ağaçlık alan küle döndü - Son Dakika
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6 dönümlük ağaçlık alan küle döndü

13.08.2022 14:52
6 dönümlük ağaçlık alan küle döndü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 6 dönümlük alan küle döndü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 6 dönümlük alan küle döndü.

Yangın, Başiskele ilçesi Kullar Yaylacık Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerinde bulunan 1999 yılında ise prefabrikler bölgesi olarak kullanılan 2 ayrı bölgede çıktı. Çalılık ve meyve ağaçlarının olduğu bölgede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alırken 6 dönümlük alan küle döndü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6 dönümlük ağaçlık alan küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 dönümlük ağaçlık alan küle döndü - Son Dakika
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