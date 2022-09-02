Kocaeli'de asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kocaeli'de asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye kurtardı

02.09.2022 17:50
Kocaeli'de asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.

Yuvacık Fatih Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğundan köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yağmur suyu dolan asansör boşluğuna indi.

Ekipler, mahsur kalan 2 köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Köpekler, kontrol amaçlı veterinere götürüldü.

YORUMLAR
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SUYLA DOLAN ASANSÖR BOŞLUĞUNDAKİ KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI SUYLA DOLAN ASANSÖR BOŞLUĞUNDAKİ KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI Binanın bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi Binanın bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi
Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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