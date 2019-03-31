Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Yasin Özlü kazandı.
Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Yasin Özlü
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Yasin Özlü 27 bin 162, Saadet Partisi
adayı Zafer Mutlu
18 bin 561, İYİ Parti
adayı Rıza Güven Usta
4 bin 48 oy aldı.
-Özlü'nün özgeçmişi-
1980 yılında Başiskele'de doğdu. İlkokulu Yuvacık İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Ortaokul ve Liseyi İzmit
'te okudu. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler
ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları kurucu üyesidir. 2. dönem Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulundu. Daha sonra AK Parti İl Yönetim Kurulu'nda çeşitli görevlerde yer aldı.Sırasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Belde A.Ş Gülen Yüzler Müdürlüğü ve Gebze
Özel Kalem Müdürlüğü'nün ardından Sekapark A.Ş ve Antikkapı A.Ş Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2015 yılında kurulan UlaşımPark A.Ş'nin kurucu Genel Müdürü oldu. Türkiye
Atletizm Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor
Kulübü Yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. İngilizce bilen Özlü, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: AA
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