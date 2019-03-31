Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Yasin Özlü kazandı.

Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Yasin Özlü kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Yasin Özlü 27 bin 162, Saadet Partisi adayı Zafer Mutlu 18 bin 561, İYİ Parti adayı Rıza Güven Usta 4 bin 48 oy aldı.

-Özlü'nün özgeçmişi-

1980 yılında Başiskele'de doğdu. İlkokulu Yuvacık İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Ortaokul ve Liseyi İzmit'te okudu. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları kurucu üyesidir. 2. dönem Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulundu. Daha sonra AK Parti İl Yönetim Kurulu'nda çeşitli görevlerde yer aldı.Sırasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş Gülen Yüzler Müdürlüğü ve Gebze Özel Kalem Müdürlüğü'nün ardından Sekapark A.Ş ve Antikkapı A.Ş Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2015 yılında kurulan UlaşımPark A.Ş'nin kurucu Genel Müdürü oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. İngilizce bilen Özlü, evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: AA

Mehmet Yasin Özlü, AK Parti, Kocaeli, Başiskele, Güncel
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