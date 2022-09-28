Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi Türker Sokak'taki unlu mamulleri üretimi yapılan bir tesiste, iş yeri sahibi H.K. ile çalışan A.R.Ü, kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartıştı.

Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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