Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı - Son Dakika
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Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı

03.09.2022 19:55

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde metal geri dönüşüm fabrikasında çalışan bir işçinin çalıştığı tel sarma makinesine sıkışarak yaşamını yitirdiği korkunç iş kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

29 Ağustos günü Başiskele ilçesi Başyiğit Caddesi üzerinde metal geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen olayda, Cuma Togay (27) isimli yabancı uyruklu işçi, çalıştığı sırada tel sarma makinesine sıkıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören ve Togay'ın yardımına koşan arkadaşları tarafından durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsı sıkıştığı makineden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Burada sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İş kazasının yaşandığı ana dair görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Togay'ın makineye sıkışma anı ve çalışma arkadaşlarının çaresizce kurtarma çabaları ve yaşadıkları üzüntü yer aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı - Son Dakika

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