SUYLA DOLAN ASANSÖR BOŞLUĞUNDAKİ KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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SUYLA DOLAN ASANSÖR BOŞLUĞUNDAKİ KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI

02.09.2022 14:46

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde inşaat halindeki bir binanın su dolan asansör boşluğuna düşen 2 köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde inşaat halindeki bir binanın su dolan asansör boşluğuna düşen 2 köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay bugün Başiskele Yuvacık Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki bir binadan gelen köpek seslerini duyanlar, binayı kontrol ettiklerinde suyla dolan asansör boşluğuna 2 köpeğin düştüğünü gördü. Köpekleri bulanların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi, asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği kurtardı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Başiskele, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SUYLA DOLAN ASANSÖR BOŞLUĞUNDAKİ KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SUYLA DOLAN ASANSÖR BOŞLUĞUNDAKİ KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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