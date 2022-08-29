Olay saat 18.00 sıralarında Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan bir metal geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Suriye uyruklu C.T., dengesini kaybederek tel sarma makinesine kapıldı. Olayı gören işçiler makineyi durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Fabrikaya sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde C.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. C.T.'nin cenazesi itfaiye yardımıyla sıkıştığı makineden çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Başiskele, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TEL SARMA MAKİNESİNE KAPILAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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