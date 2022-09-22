Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce, Başiskele Sanayi Sitesi'nde 18 Eylül 'de gece saatlerinde iş yeri kapısının zorlanarak açılıp her biri 50 metre uzunluğunda piyasa değeri 80 bin lira olan 3 top antikron kablo çalınmasına yönelik çalışma yapıldı.

Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kablo hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

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