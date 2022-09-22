Kocaeli'de kablo hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de kablo hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı

22.09.2022 18:28
Kocaeli'de kablo hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesinden kablo çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesinden kablo çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce, Başiskele Sanayi Sitesi'nde 18 Eylül'de gece saatlerinde iş yeri kapısının zorlanarak açılıp her biri 50 metre uzunluğunda piyasa değeri 80 bin lira olan 3 top antikron kablo çalınmasına yönelik çalışma yapıldı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Gölcük ilçesindeki operasyonla şüpheli Ş.G'yi (28) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
İzmit Belediyesi'nden Dünya Alzheımer Gününde Anlamlı Yürüyüş İzmit Belediyesi'nden Dünya Alzheımer Gününde Anlamlı Yürüyüş Kocaeli'de iş insanı Cahit Tatlı cinayetine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılanması sürüyor Kocaeli'de iş insanı Cahit Tatlı cinayetine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılanması sürüyor
Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kablo hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığını öne süren kocası vurdu! "İstese öldürürdü, o iyi bir insan" dedi
18:02 "Terlikli İzban Kekosu" olarak damgalanan Ali Uçar, yıllar sonra söyledikleriyle ağlattı
18:00 Ölümü İran'ı karıştıran Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü paylaşıldı
17:59 Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı
17:49 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı
17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?
17:34 Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı
17:30 HSK, İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı Davut Yılmaz'ı ihraç etti
17:21 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 18:28:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de kablo hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement