Olay, 29 Ağustos günü Başiskele Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerindeki bir metal geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Tel sarma makinesinde çalışan Suriye uyruklu C.T. (27), dengesini kaybederek makineye kapıldı. Olayı gören diğer işçiler, hemen makineyi durdurdu. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, C.T.'yi sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiğin belirlendi.Suriyeli işçi C.T.'nin makineye kapılarak hayatını kaybettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; C.T.'nin makineye kapılarak gözden kaybolması ve diğer işçilerin onu kurtarmak için koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Başiskele, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tel sarma makinesine kapılan işçinin öldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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