Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir metal geri dönüşüm fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bir metal geri dönüşüm fabrikasında çalışan yabancı uyruklu C.T. (27) henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.T'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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