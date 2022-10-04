Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

04.10.2022 16:29
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yakacık Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

Başiskele ilçesinde, şüpheli İ.Y'nin adresine dün düzenlenen operasyonda, 8 kilo 101 gram kubar esrar, 316 gram toz esrar ve 193 gram kenevir tohumu ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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