Kocaeli'nin bir plajı daha mavi bayrağına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'nin bir plajı daha mavi bayrağına kavuştu

22.06.2022 16:37

Kocaeli'nin bir plajı daha mavi bayrağına kavuştu Kocaeli'de mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: "Marmara'ya kıyısı olan belediyelerin içinde denize arıtma olmadan deşarj yapmayan tek belediyeyeyiz.

Kocaeli'nin bir plajı daha mavi bayrağına kavuştu

Kocaeli'de mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın:

" Marmara'ya kıyısı olan belediyelerin içinde denize arıtma olmadan deşarj yapmayan tek belediyeyeyiz. Bunu gururla söylüyoruz, bu Kocaeli'nin gururu"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Seyrek Plajı "Yerel Mavi Bayrak Töreni" ile mavi bayrağına kavuştu. Bununla birlikte kentteki mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi.

Törene, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Ateş, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, il ve ilçe protokol temsilcileri katıldı. Folklor ve mavi bayrak konulu tiyatro gösterisinin düzenlendiği programda, mavi bayrak göndere çekildi.

"Mavi bayrak konusunda gösterdiğimiz çaba yıllardır devam ediyor"

Programda konuşan Tahir Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak mavi bayrak konusunda gösterdiğimiz çaba yıllardır devam ediyor. Bilmeyenler için söylüyorum, bilenleriniz biliyor. Aslında bu bizim 8. mavi bayrağımız oluyor. Karamürsel'de bir mavi bayrağımız daha vardı ama müsilaj meselesi sebebiyle Marmara genelinde değerlendirmeler yapılmadığı için oradaki mavi bayrak şuanda yok. Marmara'da yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte büyük bir gayret içerisineyiz. Özellikle evsel atıkların kanalizasyon atıklarının Marmara Denizi'ne deşarj edilmemesi ya da ileri biyolojik arıtma tesisleriyle bunun yapılması konusunda büyük çaba başlattık. Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuyla ilgili kanun da çıkarttı. Bu da önümüzdeki süreçte katkı sağlayacak" dedi.

"Denize arıtma olmadan deşarj yapmayan tek belediyeyeyiz"

Çevrenin korunması için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her yerde, her toplantıda yaptıklarımızı gururla anlatıyoruz. Çünkü şuanda kadar gurur duyulacak işler yaptık. Mesela Marmara'ya kıyısı olan belediyelerin içinde denize arıtma olmadan deşarj yapmayan tek belediyeyeyiz. Bunu gururla söylüyoruz, bu Kocaeli'nin gururu. Yüzde yüz biyolojik arıtmayla biz denize deşarj yaparız. Ama toplamın içinde maalesef biz yüzde 8 tutuyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Annede velayet olduğu için icra memurları 8 yaşındaki kızı zorla haczettiler! O anlarda gözyaşları sel oldu Annede velayet olduğu için icra memurları 8 yaşındaki kızı zorla haczettiler! O anlarda gözyaşları sel oldu Başkan Büyükakın: 'Hep birlikte Türkiye'yiz' Başkan Büyükakın: 'Hep birlikte Türkiye'yiz'
Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Marmara, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'nin bir plajı daha mavi bayrağına kavuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 23:12:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'nin bir plajı daha mavi bayrağına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement