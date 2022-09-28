Kocaeli'de cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 119 cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede bir iş yeri ve kurumdan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 450 bin lira olan 119 akıllı cep telefonu çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İnceleme ve araştırmalar sonucu olaya karıştığı belirlenen M.F.Y, R.K, M.T. ve F.A. Körfez ilçesinde 26 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Operasyonda, çalıntı ürünlerden 100'ü satılmadan ele geçirildi. Ayrıca düşük fiyattan satılan 19 telefona İstanbul'da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.