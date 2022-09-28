Kocaeli'de cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

28.09.2022 15:28
Kocaeli'de cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 119 cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 119 cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede bir iş yeri ve kurumdan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 450 bin lira olan 119 akıllı cep telefonu çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İnceleme ve araştırmalar sonucu olaya karıştığı belirlenen M.F.Y, R.K, M.T. ve F.A. Körfez ilçesinde 26 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Operasyonda, çalıntı ürünlerden 100'ü satılmadan ele geçirildi. Ayrıca düşük fiyattan satılan 19 telefona İstanbul'da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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