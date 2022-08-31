Dubleks katta yaşayan ailenin Yalova 'da olduğu öğrenilirken, yıldırım düşmesi sonucu korkudan bayılan 3 apartman sakini ise sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de yıldırım isabet eden apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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