Kocaeli'de yıldırım isabet eden apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de yıldırım isabet eden apartmanda çıkan yangın söndürüldü

31.08.2022 18:24
Kocaeli'de yıldırım isabet eden apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5 katlı apartmanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5 katlı apartmanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle Menderes Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın Halil Terzi'ye ait dubleks katına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Dubleks katta yaşayan ailenin Yalova'da olduğu öğrenilirken, yıldırım düşmesi sonucu korkudan bayılan 3 apartman sakini ise sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yıldırım isabet eden apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de yıldırım isabet eden apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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